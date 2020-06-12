Число заболевших коронавирусом в Курске на 12 июня 2020 года составило 3839 человек

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:59:42+03:00

За последние сутки заболели 70 человек Фото: Из архива "КП"

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 12 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 12 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3839 (+70) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1713 пациентов: 140 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 83 – в Курской городской больнице №6; 83 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 55 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 19 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1333 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2106 (+58) пациентов.

На сегодняшний день скончалось 20 человек (+1, мужчина, 38 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 406 человек. Снят карантин с 6 581 человека. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 169 человек.

По состоянию на 12 июня всего с нарастающим итогом проведено 73 620 исследований материала на COVID-19, в том числе за 11 июня проведено 1 708 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU