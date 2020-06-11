Парад Победы в Курской области перенесли на 23 августа
Парад Победы в Курской области
В Курской области перенесли Парад ПобедыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области перенесли Парад Победы.
«На оперативном штабе, посовещавшись с коллегами, приняли решение перенести Парад Победы на 23 августа. Это символичная дата для нашего региона — именно в этот день советские войска окончательно разгромили фашистов на Курской дуге», сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По данным оперативного штаба на 7:30 11 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 769 (+79) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
ИСТОЧНИК KP.RU