Парад Победы в Курской области перенесли на 23 августа

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:31:00+03:00

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В Курской области перенесли Парад Победы.

«На оперативном штабе, посовещавшись с коллегами, приняли решение перенести Парад Победы на 23 августа. Это символичная дата для нашего региона — именно в этот день советские войска окончательно разгромили фашистов на Курской дуге», сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По данным оперативного штаба на 7:30 11 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 769 (+79) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU