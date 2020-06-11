Курский скульптор стал лауреатом премии имени А.А. Дейнеки

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:02:40+03:00

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Заслуженный художник России скульптор Владимир Бартенев удостоен премии имени А.А. Дейнеки в области изобразительного искусства.

Владимир Бартенев создал такие памятники, как «Погибшим в гражданской войне», «Памяти павших за Родину», «Погибшим медикам», выдающимся писателям-землякам Евгению Носову и Константину Воробьеву, рельеф «Энергия» в городе Курчатове, декоративные композиции для мемориала «Курская дуга» – памятник Г.К. Жукову, бронзовую скульптуру «Знание» в фойе Курского государственного университета и другие.

Работы курского скульптора находятся в российских музеях.

Премия имени А.А. Дейнеки присуждается деятелям искусства, художественные работы которых последние три года экспонировались на международных, всероссийских, региональных выставках и получили высокую оценку специалистов и общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU