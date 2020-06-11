2020-06-11T18:39:16+03:00
Экономика

В Курске на Дериглазова открывается фермерский рынок

Здесь будет представлена самая разнообразная продукция
Яна ШЕЛЕСТ
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На полках будет представлена самая разнообразная продукцияНа полках будет представлена самая разнообразная продукция
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В Курске на Дериглазова открывается фермерский рынок. Уже 30 курских производителей изъявили желание реализовывать на нем свои товары. На полках будет представлена самая разнообразная продукция: молочная, мясная, овощная, фруктовая, мед, саженцы деревьев и другая.

На рынке установлены специализированные охлаждающие витрины, холодильники, соблюдение температурного режима в помещении и санитарных норм. Имеется лаборатория для исследования продуктов.

«Главное отличие рынка на Дериглазова от других, также расположенных на территории города, - продажа товаров без посредников. То есть покупатель получает продукты сразу из рук производителя, что позволит снизить их стоимость. Создавая такой вариант рынка, мы опирались на опыт сезонных ярмарок», - рассказал заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев.

Бесплатный трехмесячный срок аренды будет начинать действовать с момента прихода фермера на рынок, а не с момента открытия торговой площадки - 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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