2020-06-11T18:25:24+03:00
Общество

В праздники изменится расписание курских электричек

Подробно ознакомиться с изменениями можно на официальном сайте ОАО «РЖД»
Яна ШЕЛЕСТ
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Подробно ознакомиться с изменениями можно на официальном сайте ОАО «РЖД»Подробно ознакомиться с изменениями можно на официальном сайте ОАО «РЖД»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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График движения пригородных поездов в Орловско-Курском регионе МЖД, курсирующих на участках Льгов – Арбузово, Курск – Ливны, Курск – Кшень, Курск – Колпны и Курск – Касторная-Курская изменится в праздничные дни следующим образом:

- поезда № 6370 и № 6371 сообщением Льгов – Арбузово проследуют по маршруту 12 июня, а 11, 13 и 14 июня временно из графика выведены;

- поезда № 6361/6362, № 6362/6361 сообщением Курск - Ливны с 11 по 13 июня в рейсы не выйдут, проследуют по маршруту только 14 июня;

- поезда №6360 и № 6361 сообщением Курск – Кшень, а также №6359 и № 6362 Кшень – Ливны 12 и 13 июня выполнят рейсы согласно расписанию, а 11 и 14 июня из графика выведены;

- поезда № 6506/6505, № 6505/6506 сообщением Курск - Колпны проследуют по маршруту 12 и 14 июня, а 13 июня в рейсы не выйдут;

- поезда № 6382/6383 сообщением Курск – Касторная-Курская 11 и 14 июня выполнят рейсы согласно расписанию, а 12 и 13 июня из графика выведены.

Подробно ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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