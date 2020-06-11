2020-06-11T17:04:09+03:00
Общество

В Курской области клещи покусали около 800 человек

В том числе 434 ребенка
Яна ШЕЛЕСТ
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Чаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участкахЧаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участкахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области продолжается сезон активности клещей. В медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 797 жителей Курской области, в том числе 434 ребенка (до 14 лет). Чаще всего клещи нападают на людей в лесах, лесопарковых зонах и на дачных участках.

В лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии на сегодняшний день исследовали 911 клещей, снятых с людей и из природной среды, из них 123 особи (13,5%) оказались заражены боррелиями, 20 особей (2,2%) явились носителями гранулацитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).

От клещей на данный момент обработано свыше 238 гектаров, сообщили в курском Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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