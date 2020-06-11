Улицу Ленина в Курске украсит новое граффити

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:00:12+03:00

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На улице Ленина в Курске в арке дома № 15 появится новое граффити. Идея создания арт-объекта принадлежит специалистам управления молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска.

Автором изображения стал молодой курский художник Павел Псурцев. Пять дней по восемь часов - столько автор уже трудится над граффити. Работа подходит к концу. Открытие запланировано на 13:00 12 июня.

«Мне приятно, что у меня появилась возможность порадовать гостей и жителей центра Курска своим творчеством. В работе, посвященной Дню России, я решил соединить молодежную и научную тематики. Вы это можете увидеть сами: молодые люди стремятся к знаниям, получают их через книги и компьютерные технологии», - рассказывает Павел.

ИСТОЧНИК KP.RU