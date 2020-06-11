Под Курском нашли девять гранат

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:26:28+03:00

Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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11 июня в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в поселке Медвенка Курской области. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Саперы изъяли гранаты две гранаты РГД-33 и семь гранат Ф-1. Опасные боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU