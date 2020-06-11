2020-06-11T14:25:46+03:00
Происшествия

Курянка лишилась крупной суммы, пытаясь продать шубу онлайн

Женщина сообщила "покупателю" данные своей карты
Ольга ДАНИЛОВА
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Мошенник списал со счета женщины 48 тысяч рублейМошенник списал со счета женщины 48 тысяч рублейФото: Из архива КП.
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В Курчатове 34-летняя женщина разместила на рекламном интернет-ресурсе объявление о продаже шубы. Вскоре ей позвонил мужчина с намерением совершить покупку. Далее он прислал ссылку, по которой женщина прошла и увидела поступлении денежных средств на неизвестный счет, но чтобы их перевести на свой личный счет, ей нужно было ввести номер банковской карты и код CVC с обратной стороны. Женщина все это указала, а также ввела пароль с кодом, пришедший ей на телефон. Но деньги не поступили. Она повторила процедуру еще три раза. А когда вошла в онлайн - приложение банка своего банка, то обнаружила списание 48 тысяч рублей.

По данным фактам проводятся проверки для принятия процессуальных решений, сказали в полиции.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминаю — будьте внимательными и бдительными при совершении различных сделок с помощью Интернет-ресурсов. Тщательно перепроверяйте всю информацию и критически относитесь к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций и переводе средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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