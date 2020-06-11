Режим самоизоляции по коронавирусу: куряне стали чаще расплачиваться картами

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:50:58+03:00

Наличные деньги могут сохранять вирусы, как и любая бумага Фото: Светлана ВОЛКОВА

Изменить размер текста: A A

По данным Банка России на 1 апреля курянам выпущено почти 1,7 млн платежных карт.

За первый квартал этого года по платежным картам совершено почти 38,7 млн операций на сумму 60,4 млрд рублей, что превысило показатели соответствующего периода прошлого года на 29,6% и 10,4% соответственно.

- В регионе наблюдается стабильный рост количества и объема безналичных операций, совершенных с использованием платежных карт.

За I квартал 2020 года жителями Курской области совершено 33,2 млн безналичных транзакций на сумму 21 млрд рублей. Куряне стали предпочитать оплату товаров и услуг по карте снятию наличных, доля безналичных операций в общем количестве транзакций по картам составила 85,8%, - отмечает заместитель управляющего Отделением Курск Александр Устенко.

В условиях пандемии коронавируса, применение безналичных расчетов с использованием платежных карт стало весомым преимуществом.

- Наличные деньги могут сохранять вирусы, как и любая бумага, 3 – 4 дня. По возможности следует избегать наличных расчетов, осуществляя оплату товаров и услуг безналичным путем, желательно с использованием бесконтактных банковских карт. Кроме того, после снятия карантина и отмены режима самоизоляции, с использованием платежных карт можно продолжать заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн, не посещать банковские учреждения, используя дистанционные каналы обслуживания, осуществлять коммунальные платежи с помощью онлайн-сервисов банков. Важно не забывать регулярно обрабатывать руки, платежные карты и смартфоны дезинфицирующими средствами, - рекомендует заместитель управляющего Отделением Курск Александр Устенко.

ИСТОЧНИК KP.RU