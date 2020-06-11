2020-06-11T12:50:58+03:00
Экономика

Режим самоизоляции по коронавирусу: куряне стали чаще расплачиваться картами

Режим самоизоляции по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Наличные деньги могут сохранять вирусы, как и любая бумагаНаличные деньги могут сохранять вирусы, как и любая бумагаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

По данным Банка России на 1 апреля курянам выпущено почти 1,7 млн платежных карт.

За первый квартал этого года по платежным картам совершено почти 38,7 млн операций на сумму 60,4 млрд рублей, что превысило показатели соответствующего периода прошлого года на 29,6% и 10,4% соответственно.

- В регионе наблюдается стабильный рост количества и объема безналичных операций, совершенных с использованием платежных карт.

За I квартал 2020 года жителями Курской области совершено 33,2 млн безналичных транзакций на сумму 21 млрд рублей. Куряне стали предпочитать оплату товаров и услуг по карте снятию наличных, доля безналичных операций в общем количестве транзакций по картам составила 85,8%, - отмечает заместитель управляющего Отделением Курск Александр Устенко.

В условиях пандемии коронавируса, применение безналичных расчетов с использованием платежных карт стало весомым преимуществом.

- Наличные деньги могут сохранять вирусы, как и любая бумага, 3 – 4 дня. По возможности следует избегать наличных расчетов, осуществляя оплату товаров и услуг безналичным путем, желательно с использованием бесконтактных банковских карт. Кроме того, после снятия карантина и отмены режима самоизоляции, с использованием платежных карт можно продолжать заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн, не посещать банковские учреждения, используя дистанционные каналы обслуживания, осуществлять коммунальные платежи с помощью онлайн-сервисов банков. Важно не забывать регулярно обрабатывать руки, платежные карты и смартфоны дезинфицирующими средствами, - рекомендует заместитель управляющего Отделением Курск Александр Устенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Улицу Ленина в Курске украсит новое граффити
С 15 июня в Курске будут отключать свет
Под Курском нашли девять гранат
Курянка лишилась крупной суммы, пытаясь продать шубу онлайн
Купальный сезон в Курской области стартует 15 июня
Режим самоизоляции по коронавирусу: куряне стали чаще расплачиваться картами
В Курске раздадут ленточки-триколор
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 11 июня 2020 года составило 2048 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 11 июня 2020 года составило 3769 человек
Под Курском сгорели два дачных домика
Курский областной детский санаторий перепрофилируют в реабилитационный центр
Курянин убил односельчанина и закопал тело во дворе
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: до 1 января отменили поверки бытовых приборов
Под Курском обнаружили боеприпасы
В Курске борются с несанкционированной торговлей
Покупка техники Apple с онлайн-кредитованием стало доступно клиентам Сбербанка
В Курске продолжается ямочный ремонт
Курские полицейские раскрыли кражи с банковских карт
Под Курском пьяный водитель УАЗа пытался скрыться от полиции
Курян предостерегли от купания в Курчатовском водохранилище
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в каких районах больше всего больных?