В Курске раздадут ленточки-триколор

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:48:02+03:00

"КП" публикует список адресов, где можно получить триколор Фото: Светлана ВОЛКОВА

Акция пройдет на автозаправках и в магазинах

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В День России курские волонтеры раздадут ленточки-триколор.

В рамках акции «Ленточка триколор» при поддержке волонтеров и партнерских организаций ленточки будут доступны в самых популярных для посещения точках – в продуктовых магазинах, аптеках, автозаправочных станциях.

Сейчас волонтеры, с соблюдением мер безопасности, раздают ленточки у городского молодежного центра «Гелиос»

Также символ праздника можно будет получить у волонтеров.

12 июня с 10 до 11 часов:

на Красной площади

на Театральной площади

на площади перед цирком

на площади Комарова

в Парке Героев Гражданской войны

в Сквере у памятника В.М. Клыкова

на площади им. К.К.Рокоссовского

около Курского железнодорожного вокзала

на площади у центра досуга «Родина»

на площади Перекальского.

Раздача ленточек будет осуществляться с соблюдением необходимых мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU