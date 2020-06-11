В Курске раздадут ленточки-триколор
В День России курские волонтеры раздадут ленточки-триколор.
В рамках акции «Ленточка триколор» при поддержке волонтеров и партнерских организаций ленточки будут доступны в самых популярных для посещения точках – в продуктовых магазинах, аптеках, автозаправочных станциях.
Сейчас волонтеры, с соблюдением мер безопасности, раздают ленточки у городского молодежного центра «Гелиос»
Также символ праздника можно будет получить у волонтеров.
12 июня с 10 до 11 часов:
на Красной площади
на Театральной площади
на площади перед цирком
на площади Комарова
в Парке Героев Гражданской войны
в Сквере у памятника В.М. Клыкова
на площади им. К.К.Рокоссовского
около Курского железнодорожного вокзала
на площади у центра досуга «Родина»
на площади Перекальского.
Раздача ленточек будет осуществляться с соблюдением необходимых мер безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU