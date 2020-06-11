2020-06-11T10:51:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 11 июня 2020 года составило 3769 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 11 июня 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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Курянам рекомендуют соблюдать режим самоизоляцииКурянам рекомендуют соблюдать режим самоизоляцииФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба на 7:30 11 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 769 (+79) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1702 пациента: 155 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 84 – в Курской городской больнице №6; 81 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 54 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 22 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1306 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2048 (+94) пациентов.

На сегодняшний день скончались 19 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 371 человек. Снят карантин с 6 545 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 150 человек.

По состоянию на 11 июня всего с нарастающим итогом проведено 71 912 исследований материала на COVID-19, в том числе за 10 июня проведено 1 635 исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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