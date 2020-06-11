Под Курском сгорели два дачных домика

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:16:57+03:00

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В 21:30 10 июня в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в дачном доме по адресу: Курчатовский район, СНТ «Строитель», улица Болотная.

На место происшествия были направлены пожарные-спасатели ПСЧ 8,9 Курчатовского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей, газовая служба.

По прибытии в 21:50 приступили к ликвидации загорания. Загорание локализовано в 21:55, ликвидировано в 22:08.

В результате пожара уничтожены огнем два дачных домика размерами 7х4 метра. В огне пострадал 39-летний мужчина.

Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU