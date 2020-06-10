Курский областной детский санаторий перепрофилируют в реабилитационный центр

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:19:54+03:00

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Курский областной детский санаторий планируют присоединить к областной детской клинической больнице и создать на его базе реабилитационные отделения для оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара.

«Необходимо сохранить имеющийся у санатория потенциал. Ежегодно в нем оздоравливалось более 2 тысяч детей, что составляет 40% от потребности. Всего по данным на январь этого года число детей, нуждающихся в медицинской реабилитации в стационарных условиях, составляет 5216 человек, - отметил глава региона. - Однако, материально техническая база учреждения имеет высокую степень износа. Она фактически не обновляется. Последний капитальный ремонт проводился в 2011 году», - отметил Роман Старовойт.

Ежегодно на функционирование санатория расходовалось около 47 млн рублей. С 2013 года до декабря 2019 года санаторий финансировался за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Также из регионального бюджета выделялись средства на оздоровление детей по направлению комитета по делам молодежи и туризма Курской области.

У санатория накопилась задолженность в 2,5 млн рублей, из них более миллиона рублей – долг по зарплате сотрудникам учреждения. Губернатор поручил погасить его в кратчайшие сроки. Всего в штате учреждения 79 человек. Им предложена работа в других лечебных учреждениях.

После объединения с областной детской больницей на базе санатория планируется создать четыре отделения медицинской реабилитации и детский хоспис.

«Однозначно будет сохранена офтальмологическая реабилитация. Она будет дополнена реабилитацией органов слуха. Также мы планируем реабилитацию пациентов с нервной системой, опорно-двигательного аппарата и с соматическими заболеваниями. Без всяких сомнений специалисты-офтальмологи, которые работают на базе детского санатория сохранят свои рабочие места, и мы усилим еще нашими специалистами. Поэтому все направления будут сохранены», - сообщил главный врач областной детской клинической больницы Игорь Зоря.

ИСТОЧНИК KP.RU