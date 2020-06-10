Курянин убил односельчанина и закопал тело во дворе

10 Июнь 2020 2020-06-10T18:40:13+03:00

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Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области предъявил обвинение 48-летнему местному жителю в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.

13 мая 2020 года примерно в три часа дня обвиняемый пришел в дом к своему знакомому в деревне Васильково с целью распить спиртное. В этом же доме находился 56-летний потерпевший. После распития спиртного обвиняемый и потерпевший повздорили. Обвиняемый ударил оппонента рукой по голове.

Затем примерно в 16:30 обвиняемый вытащил 56-летнего мужчину из дома на улицу и начал избивать потерпевшего руками и ногами. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Обвиняемый оттащил тело к себе во двор и закопал.

Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU