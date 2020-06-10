2020-06-10T17:56:07+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили боеприпасы

Снаряды пролежали в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Снаряды пролежали в земле со времен войныСнаряды пролежали в земле со времен войныФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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10 июня в «Службу спасения» поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории компании «Курсксахпром» Золотухинского района. На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Обнаружены: арт. снаряд 80 мм – 1 шт.; арт. снаряды 75 мм – 2 шт.; арт. снаряд 57 мм – 1 шт.; мин. мина 50 мм – 2 шт.; мин. мина 81 мм – 4 шт.; гранаты Ф-1 – 2 шт в количестве 12 единиц изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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