В Курске борются с несанкционированной торговлей

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:52:29+03:00

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Летом в Курске резко увеличивается число мест несанкционированной торговли. Представители администраций округов Курска совместно с сотрудниками городского Управления МВД России и Роспотребнадзора регулярно проводят рейды, цель которых – пресечение фактов несанкционированной торговли.

Так, в Центральном округе, подобные контрольные мероприятия прошли по проспектам Дружбы и А. Дериглазова, по улице Студенческой. За два дня составлено восемь протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, реализующих продукты.

Торговля фруктами и овощами осуществляется без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. У продавцов отсутствуют медкнижки, а также средства индивидуальной защиты. Покупки в таких местах часто опасны для здоровья покупателей, так как продажа ведется без соблюдения санитарных норм.

Подобные контрольные мероприятия продолжатся.

ИСТОЧНИК KP.RU