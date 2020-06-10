В Курске борются с несанкционированной торговлей
Летом в Курске резко увеличивается число мест несанкционированной торговли. Представители администраций округов Курска совместно с сотрудниками городского Управления МВД России и Роспотребнадзора регулярно проводят рейды, цель которых – пресечение фактов несанкционированной торговли.
Так, в Центральном округе, подобные контрольные мероприятия прошли по проспектам Дружбы и А. Дериглазова, по улице Студенческой. За два дня составлено восемь протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, реализующих продукты.
Торговля фруктами и овощами осуществляется без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность. У продавцов отсутствуют медкнижки, а также средства индивидуальной защиты. Покупки в таких местах часто опасны для здоровья покупателей, так как продажа ведется без соблюдения санитарных норм.
Подобные контрольные мероприятия продолжатся.
ИСТОЧНИК KP.RU