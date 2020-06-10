В Курске продолжается ямочный ремонт
Рабочие обновили более 16 тысяч квадратных метров дорог
Работы идут на улицах Гайдара, Карла Маркса, Бочарова, Белинского, Есенинская и парк Солянка
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В этом году в Курске ямочный ремонт литым и горячим асфальтобетоном запланирован в Центральном, Железнодорожном, Сеймском округах, в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах.
На сегодняшний день рабочие уже отремонтировали более 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Сейчас работы по ямочному ремонту идут на улицах Гайдара, Карла Маркса, Бочарова, Белинского, Есенинская и парк Солянка.
ИСТОЧНИК KP.RU