Курские полицейские раскрыли кражи с банковских карт
Жительница Железногорска потеряла свою банковскую карту, с которой неизвестные лица сняли более трех тысяч рублей. По подозрению в хищении оперативники задержали 27-летнего жителя ближнего зарубежья, который во всем сознался. Он воспользовался тем, что картой можно было расплачиваться без введения пин-кода.
Аналогичную кражу раскрыли сотрудники Северо-Западного отдела полиции города Курска. 24-летняя девушка также потеряла банковскую карту. Ее нашел ранее судимый 30-летний курянин.
Мужчина воспользовался картой и в разных магазинах за полдня потратил четыре тысячи рублей. Получив сообщение о снятии денег, девушка поняла, что карта потерялась и обратилась в полицию. Личность злоумышленника установили в тот же день. Возбуждено уголовное дело.
— Если вы потеряли банковскую карту, ее нужно тут же заблокировать по официальному телефону банка, - напоминают курянам полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU