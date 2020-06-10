2020-06-10T15:43:25+03:00
Происшествия

Курские полицейские раскрыли кражи с банковских карт

Граждане потеряли кредитки по невнимательности
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина воспользовался картой и в разных магазинах за полдня потратил четыре тысячи рублейМужчина воспользовался картой и в разных магазинах за полдня потратил четыре тысячи рублейФото: Из архива "КП"
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Жительница Железногорска потеряла свою банковскую карту, с которой неизвестные лица сняли более трех тысяч рублей. По подозрению в хищении оперативники задержали 27-летнего жителя ближнего зарубежья, который во всем сознался. Он воспользовался тем, что картой можно было расплачиваться без введения пин-кода.

Аналогичную кражу раскрыли сотрудники Северо-Западного отдела полиции города Курска. 24-летняя девушка также потеряла банковскую карту. Ее нашел ранее судимый 30-летний курянин.

Мужчина воспользовался картой и в разных магазинах за полдня потратил четыре тысячи рублей. Получив сообщение о снятии денег, девушка поняла, что карта потерялась и обратилась в полицию. Личность злоумышленника установили в тот же день. Возбуждено уголовное дело.

— Если вы потеряли банковскую карту, ее нужно тут же заблокировать по официальному телефону банка, - напоминают курянам полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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