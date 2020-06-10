Под Курском пьяный водитель УАЗа пытался скрыться от полиции

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:30:47+03:00

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Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району ночью получили сообщение, что по дороге Дьяконово - Суджа, совершая опасные маневры, передвигается водитель на автомобиле УАЗ-Патриот без государственных регистрационных знаков.

Вскоре экипаж заметил данный автомобиль, но водитель на требования об остановке не реагировал, и увеличивал скорость. Началась погоня. Нарушитель создал несколько аварийных ситуаций, но продолжал ехать в сторону Курска.

Двумя экипажами ДПС автомобиль удалось блокировать. Во внешним признакам 56-летний водитель был пьян. Прибор показал 0,761 мг/л.

Госавтоинспекторы в отношении водителя составили несколько протоколов. В ближайшее время будет вынесено законное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU