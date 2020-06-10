Курян предостерегли от купания в Курчатовском водохранилище

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:01:26+03:00

В прошлом году там погибли два человека

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С наступлением жаркой погоды, горожане все чаще проводят время у водоемов. Пользуется у курян популярностью и Курчатовское водохранилище, расположенное всего в 37 километров от областного центра.

Между тем, в период купального сезона 2019 года на водохранилище погибли для жителя Курска, один из которых - несовершеннолетний.

Водоем – охладитель Курской АЭС используется для технических нужд электростанции. В некоторых местах глубина достигает 17 метров. Дно имеет неровный рельеф, присутствуют подводные течения. В местах, где имеются глубокие ямы, часто возникают водовороты. Поэтому купаться можно только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае беды вам помогут спасатели. В Курчатове городской пляж будет работать в районе гипермаркета «Линия».

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила поведения на воде и пристально следить за безопасностью детей.

ИСТОЧНИК KP.RU