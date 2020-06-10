2020-06-10T13:01:26+03:00
Происшествия

Курян предостерегли от купания в Курчатовском водохранилище

В прошлом году там погибли два человека
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
В регионе скоро откроются официальные пляжиВ регионе скоро откроются официальные пляжиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

С наступлением жаркой погоды, горожане все чаще проводят время у водоемов. Пользуется у курян популярностью и Курчатовское водохранилище, расположенное всего в 37 километров от областного центра.

Между тем, в период купального сезона 2019 года на водохранилище погибли для жителя Курска, один из которых - несовершеннолетний.

Водоем – охладитель Курской АЭС используется для технических нужд электростанции. В некоторых местах глубина достигает 17 метров. Дно имеет неровный рельеф, присутствуют подводные течения. В местах, где имеются глубокие ямы, часто возникают водовороты. Поэтому купаться можно только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае беды вам помогут спасатели. В Курчатове городской пляж будет работать в районе гипермаркета «Линия».

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать правила поведения на воде и пристально следить за безопасностью детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: до 1 января отменили поверки бытовых приборов
Под Курском обнаружили боеприпасы
В Курске борются с несанкционированной торговлей
Покупка техники Apple с онлайн-кредитованием стало доступно клиентам Сбербанка
В Курске продолжается ямочный ремонт
Курские полицейские раскрыли кражи с банковских карт
Под Курском пьяный водитель УАЗа пытался скрыться от полиции
Курян предостерегли от купания в Курчатовском водохранилище
Режим повышенной готовности по коронавирусу: в каких районах больше всего больных?
Под Курском утонул мужчина
В Курске пожарные спасли пенсионерку
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 10 июня 2020 года составило 1954 человека
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 10 июня 2020 года составило 19 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 10 июня 2020 года составило 3690 человек
В Курске подвели итоги конкурса «Неопалимая купина»
В Курской области из-за пьяных водителей погибли 16 человек
Куряне, взявшие под опеку стариков и детей на период пандемии, получили выплаты
В Курской области продолжается призывная кампания
В Курске эвакуировали автомобили с парковки для инвалидов
У курских памятников появилась современная подсветка
В Курской области продолжают ремонтировать дороги
Курские медики через суд добиваются выплат
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего больных?
Под Курском двум подросткам грозит статья за кражу велосипедов
Курян приглашают на работу в УМВД
В Курске начали приводить в порядок остановки
С начала года в Курске изъяли 43 фальшивых купюры
Среди "новых" больных коронавирусом больше всего курян в возрасте от 50 до 64 лет
Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске возобновляют оказание плановой медпомощи