Режим повышенной готовности по коронавирусу: в каких районах больше всего больных?
Режим повышенной готовности по коронавирусу
Ситуация в регионе остается напряженнойФото: Из архива КП.
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По данным оперативного штаба на 7:30 10 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 690 (+71) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 44 женщины и 27 мужчин. Возраст больных: 1-6 лет – 4 человека, 7-14 лет - 2 человека, 15-17 лет - 1 человек, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 26 человек, 50-64 года – 22 человека, старше 65 лет – 12 человек.
Больше всего случаев заболевания - в Курске - 2028, в Железногорском районе - 233 и в Курском районе - 192.
ИСТОЧНИК KP.RU