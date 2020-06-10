Под Курском утонул мужчина
10 июня в 08:00 в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о гибели на воде в Курчатовском районе вблизи поселка Иванино на реке Реут.
На место происшествия были направлены оперативная группа МПСГ, аварийно-спасательная служба Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.
В 09:40 сотрудниками группы поисково-спасательных водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области было обнаружено тело 65-летнего мужчины.
Детали гибели уточняются.
Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоемов!
При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».
ИСТОЧНИК KP.RU