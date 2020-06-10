2020-06-10T11:08:48+03:00
Происшествия

Под Курском утонул мужчина

Трагедия произошла в поселке Иванино
Ольга ДАНИЛОВА
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Сообщение поступило утромСообщение поступило утромФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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10 июня в 08:00 в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о гибели на воде в Курчатовском районе вблизи поселка Иванино на реке Реут.

На место происшествия были направлены оперативная группа МПСГ, аварийно-спасательная служба Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

В 09:40 сотрудниками группы поисково-спасательных водолазных работ Аварийно-спасательной службы Курской области было обнаружено тело 65-летнего мужчины.

Детали гибели уточняются.

Уважаемые куряне, будьте внимательны и осторожны, соблюдайте все меры безопасности при посещении водоемов!

При необходимости обращайтесь по телефону службы спасения «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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