В Курске пожарные спасли пенсионерку

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:09:10+03:00

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9 июня в 14.10 в службу спасения областного центра обратились жители многоэтажки на улице Парковая. Люди сообщили о запахе дыма, который распространялся по всему подъезду. На место экстренно были направлены огнеборцы 6-й пожарно-спасательной части Курска.

После проведенной разведки спасатели выяснили, что источник дыма находится в одной из квартир на четвертом этаже. Прежде чем вскрыть двери, пожарные попытались достучаться до хозяина квартиры – соседи сообщили, что тут проживает 62-летняя женщина. Буквально через минуту курянка открыла дверь – настойчивый стук ее разбудил. К этому моменту женщина уже успела надышаться угарным газом. Огнеборцы вывели ее на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Однако никакого огня внутри помещения не было – на плите огнеборцы обнаружили подгоревшую кухонную посуду, в которой хозяйка квартиры, вероятно, пыталась приготовить обед, но забыла про него.

Так называемые «кухонные пожары» присутствуют в сводках курских пожарных практически ежедневно. Тревожный сигнал о подгорании пищи, чаще всего поступает от соседей, когда в подъезде начинает распространяться едкий запах и дым, рассказали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU