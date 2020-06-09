2020-06-09T19:21:53+03:00
Общество

В Курске подвели итоги конкурса «Неопалимая купина»

12 лучших работ отправятся на следующий этап
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Областной конкурс – это только один из этапов Всероссийского конкурсаОбластной конкурс – это только один из этапов Всероссийского конкурса
Изменить размер текста:

Более двух тысяч работ были представлены юными курянами на XXX областной конкурс детского творчества по противопожарной и аварийно-спасательной тематике «Неопалимая купина». Лучшими признали 234 творческие поделки.

Конкурс проходил в трех номинациях: художественно-изобразительное, декоративно-прикладное и техническое творчество. Рисунки, плакаты, скульптуры, макеты, сюжетные композиции, кроссворды и настольные игры – все это было посвящено вопросам безопасности жизнедеятельности.

Областной конкурс – это только один из этапов Всероссийского конкурса детского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». На следующий этап от Курской области отправится 12 лучших работ, чтобы покорить жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске подвели итоги конкурса «Неопалимая купина»
В Курской области из-за пьяных водителей погибли 16 человек
Куряне, взявшие под опеку стариков и детей на период пандемии, получили выплаты
В Курской области продолжается призывная кампания
В Курске эвакуировали автомобили с парковки для инвалидов
У курских памятников появилась современная подсветка
В Курской области продолжают ремонтировать дороги
Курские медики через суд добиваются выплат
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего больных?
Под Курском двум подросткам грозит статья за кражу велосипедов
Курян приглашают на работу в УМВД
В Курске начали приводить в порядок остановки
С начала года в Курске изъяли 43 фальшивых купюры
Среди "новых" больных коронавирусом больше всего курян в возрасте от 50 до 64 лет
Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске возобновляют оказание плановой медпомощи