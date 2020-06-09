В Курске подвели итоги конкурса «Неопалимая купина»
Более двух тысяч работ были представлены юными курянами на XXX областной конкурс детского творчества по противопожарной и аварийно-спасательной тематике «Неопалимая купина». Лучшими признали 234 творческие поделки.
Конкурс проходил в трех номинациях: художественно-изобразительное, декоративно-прикладное и техническое творчество. Рисунки, плакаты, скульптуры, макеты, сюжетные композиции, кроссворды и настольные игры – все это было посвящено вопросам безопасности жизнедеятельности.
Областной конкурс – это только один из этапов Всероссийского конкурса детского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». На следующий этап от Курской области отправится 12 лучших работ, чтобы покорить жюри.
ИСТОЧНИК KP.RU