В Курске подвели итоги конкурса «Неопалимая купина»

9 Июнь 2020 2020-06-09T19:21:53+03:00

Областной конкурс – это только один из этапов Всероссийского конкурса

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Более двух тысяч работ были представлены юными курянами на XXX областной конкурс детского творчества по противопожарной и аварийно-спасательной тематике «Неопалимая купина». Лучшими признали 234 творческие поделки.

Конкурс проходил в трех номинациях: художественно-изобразительное, декоративно-прикладное и техническое творчество. Рисунки, плакаты, скульптуры, макеты, сюжетные композиции, кроссворды и настольные игры – все это было посвящено вопросам безопасности жизнедеятельности.

Областной конкурс – это только один из этапов Всероссийского конкурса детского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». На следующий этап от Курской области отправится 12 лучших работ, чтобы покорить жюри.

ИСТОЧНИК KP.RU