Куряне, взявшие под опеку стариков и детей на период пандемии, получили выплаты

9 Июнь 2020 2020-06-09T18:28:21+03:00

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Отделение Пенсионного фонда России по Курской области перечислило выплаты за апрель и май текущего года гражданам, которые в период пандемии взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, детей из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, престарелых граждан из организаций социального обслуживания.

Средства из федерального бюджета на общую сумму 327,5 тысяч рублей перевели на лицевые счета 14 гражданам. Выплата производится в размере 12 130 рублей в месяц за каждого взятого на проживание человека, принятого на сопровождаемое или временное проживание в период с апреля по июнь 2020 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU