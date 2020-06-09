9 Июнь 2020 2020-06-09T18:11:11+03:00

Из-за пандемии в этом году вопросы здоровья будущих воинов на особом контроле Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Со всего региона в армию отправятся 1,5 тысячи парней

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В Курской области продолжается призывная кампания. В армию отправятся 1,5 тысячи молодых людей. Из Курчатова и Курчатовского района будут призовут более 100 новобранцев. Все они проходят экспресс-тестирование на COVID-19.

Из-за пандемии в этом году вопросы здоровья будущих воинов на особом контроле. Главная задача – не допустить распространения коронавирусной инфекции.

В военном комиссариате города Курчатова, Курчатовского и Октябрьского районов соблюдаются необходимые меры безопасности. В течение дня территория, помещения, автомобили обрабатываются дезраствором, обеззараживаются документы.

Призывников доставляют группами по пять человек, на входе каждому измеряют температуру, проводят обработку рук и выдают медицинскую маску. В здании ребята передвигаются с соблюдением социальной дистанции.

Все тесты на коронавирус перед отправкой на сборный областной пункт молодые люди сдают бесплатно. В войска направят только тех юношей, у которых результат теста будет отрицательным.

ИСТОЧНИК KP.RU