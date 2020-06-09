2020-06-09T17:04:12+03:00
Общество

В Курске эвакуировали автомобили с парковки для инвалидов

В городе прошел рейд
Яна ШЕЛЕСТ
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По результатам мероприятия составили четыре протоколаПо результатам мероприятия составили четыре протоколаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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9 июня в Курске на улицах Максима Горького, Мирной, на Красной и Московской площадях прошел рейд, в ходе которого проверялось соблюдение правил дорожного движения, в том числе парковки на местах, предназначенных для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рейде приняли участие советник губернатора Анна Гладилина, сотрудники администрации Курска, инспекторы ГИБДД.

По результатам мероприятия составили четыре протокола по факту нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств. Два автомобиля эвакуировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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