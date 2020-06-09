У курских памятников появилась современная подсветка

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:48:05+03:00

Ее установили к 75-летию Великой Победы

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К 75-летию Великой Победы на территориях музея партизанской славы «Большой дуб» в Железногорском районе, памятников «Героям-танкистам» и «Героям-артиллеристам» в Поныровском установили 26 парковых светильников, 6 светильников архитектурной подсветки и 22 прожектора.

Восстановлено также освещение стелы «Ангел мира» на Поклонной высоте в Фатежском районе. Эту работу в Год памяти и славы провели специалисты «Курскэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU