2020-06-09T15:39:59+03:00
Экономика

В Курской области продолжают ремонтировать дороги

Работы идут во всех районах
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На сегодняшний день ямы залатали на площади более 38 тысяч квадратных метровНа сегодняшний день ямы залатали на площади более 38 тысяч квадратных метров
Изменить размер текста:

На дорогах Курской области продолжается ямочный ремонт. На сегодняшний день ямы залатали на площади более 38 тысяч квадратных метров. Работы идут во всех районах области.

Сейчас дорожники трудятся в Щигровском, Курском, Золотухинском, Солнцевском, Беловском, Льговском, Советском, Касторенском и Октябрьском районах на следующих участках трасс: Будановка - Гремячка; Курск - Касторное; Белая - Кривицкие Буды; Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной; «Курск – Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области - Кшень – Панское; «Крым» - Духовец; «Курск - Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области; Солнцево - Дубовец; Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной.

В Курске отремонтировали более 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы идут на улицах Есенинской, Тракторной, Гайдара, Школьной, Мирный проезд, Белинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске подвели итоги конкурса «Неопалимая купина»
В Курской области из-за пьяных водителей погибли 16 человек
Куряне, взявшие под опеку стариков и детей на период пандемии, получили выплаты
В Курской области продолжается призывная кампания
В Курске эвакуировали автомобили с парковки для инвалидов
У курских памятников появилась современная подсветка
В Курской области продолжают ремонтировать дороги
Курские медики через суд добиваются выплат
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего больных?
Под Курском двум подросткам грозит статья за кражу велосипедов
Курян приглашают на работу в УМВД
В Курске начали приводить в порядок остановки
С начала года в Курске изъяли 43 фальшивых купюры
Среди "новых" больных коронавирусом больше всего курян в возрасте от 50 до 64 лет
Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске возобновляют оказание плановой медпомощи