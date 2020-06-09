В Курской области продолжают ремонтировать дороги

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:39:59+03:00

На сегодняшний день ямы залатали на площади более 38 тысяч квадратных метров

Работы идут во всех районах

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На дорогах Курской области продолжается ямочный ремонт. На сегодняшний день ямы залатали на площади более 38 тысяч квадратных метров. Работы идут во всех районах области.

Сейчас дорожники трудятся в Щигровском, Курском, Золотухинском, Солнцевском, Беловском, Льговском, Советском, Касторенском и Октябрьском районах на следующих участках трасс: Будановка - Гремячка; Курск - Касторное; Белая - Кривицкие Буды; Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной; «Курск – Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области - Кшень – Панское; «Крым» - Духовец; «Курск - Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области; Солнцево - Дубовец; Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной.

В Курске отремонтировали более 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы идут на улицах Есенинской, Тракторной, Гайдара, Школьной, Мирный проезд, Белинского.

ИСТОЧНИК KP.RU