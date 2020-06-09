В Курской области продолжают ремонтировать дороги
На дорогах Курской области продолжается ямочный ремонт. На сегодняшний день ямы залатали на площади более 38 тысяч квадратных метров. Работы идут во всех районах области.
Сейчас дорожники трудятся в Щигровском, Курском, Золотухинском, Солнцевском, Беловском, Льговском, Советском, Касторенском и Октябрьском районах на следующих участках трасс: Будановка - Гремячка; Курск - Касторное; Белая - Кривицкие Буды; Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной; «Курск – Борисоглебск» - Кшенский - граница Липецкой области - Кшень – Панское; «Крым» - Духовец; «Курск - Борисоглебск» - Касторное - граница Липецкой области; Солнцево - Дубовец; Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной.
В Курске отремонтировали более 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работы идут на улицах Есенинской, Тракторной, Гайдара, Школьной, Мирный проезд, Белинского.
ИСТОЧНИК KP.RU