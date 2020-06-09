Курские медики через суд добиваются выплат
Прокуратура Фатежского района провела проверку по обращению медицинских работников ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» о нарушении их трудовых прав.
- Положения коллективного договора больницы, касающиеся учета рабочего времени медицинских работников, занятых на должностях с вредными условиями труда, противоречат трудовому законодательству. В связи с этим сверхурочная работа среднему медицинскому персоналу учреждения оплачивалась ненадлежащим образом, - сказали в ведомстве.
Нарушения стали основанием для внесения представления в учреждение здравоохранения о перерасчете доплаты за сверхурочную работу.
Кроме направлены в суд исковые заявления, в которых поставлен вопрос о начислении и выплате денег среднему медицинскому персоналу больницы за работу сверх нормативной продолжительности рабочего времени.
ИСТОЧНИК KP.RU