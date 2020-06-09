2020-06-09T14:50:13+03:00
Общество

Курские медики через суд добиваются выплат

Нарушения обнаружили в Фатежской ЦРБ
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Врачам не доплатили за сверхурочную работуВрачам не доплатили за сверхурочную работуФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

Прокуратура Фатежского района провела проверку по обращению медицинских работников ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» о нарушении их трудовых прав.

- Положения коллективного договора больницы, касающиеся учета рабочего времени медицинских работников, занятых на должностях с вредными условиями труда, противоречат трудовому законодательству. В связи с этим сверхурочная работа среднему медицинскому персоналу учреждения оплачивалась ненадлежащим образом, - сказали в ведомстве.

Нарушения стали основанием для внесения представления в учреждение здравоохранения о перерасчете доплаты за сверхурочную работу.

Кроме направлены в суд исковые заявления, в которых поставлен вопрос о начислении и выплате денег среднему медицинскому персоналу больницы за работу сверх нормативной продолжительности рабочего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске подвели итоги конкурса «Неопалимая купина»
В Курской области из-за пьяных водителей погибли 16 человек
Куряне, взявшие под опеку стариков и детей на период пандемии, получили выплаты
В Курской области продолжается призывная кампания
В Курске эвакуировали автомобили с парковки для инвалидов
У курских памятников появилась современная подсветка
В Курской области продолжают ремонтировать дороги
Курские медики через суд добиваются выплат
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего больных?
Под Курском двум подросткам грозит статья за кражу велосипедов
Курян приглашают на работу в УМВД
В Курске начали приводить в порядок остановки
С начала года в Курске изъяли 43 фальшивых купюры
Среди "новых" больных коронавирусом больше всего курян в возрасте от 50 до 64 лет
Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске возобновляют оказание плановой медпомощи