Курские медики через суд добиваются выплат

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:50:13+03:00

Врачам не доплатили за сверхурочную работу Фото: Из архива КП.

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Прокуратура Фатежского района провела проверку по обращению медицинских работников ОБУЗ «Фатежская ЦРБ» о нарушении их трудовых прав.

- Положения коллективного договора больницы, касающиеся учета рабочего времени медицинских работников, занятых на должностях с вредными условиями труда, противоречат трудовому законодательству. В связи с этим сверхурочная работа среднему медицинскому персоналу учреждения оплачивалась ненадлежащим образом, - сказали в ведомстве.

Нарушения стали основанием для внесения представления в учреждение здравоохранения о перерасчете доплаты за сверхурочную работу.

Кроме направлены в суд исковые заявления, в которых поставлен вопрос о начислении и выплате денег среднему медицинскому персоналу больницы за работу сверх нормативной продолжительности рабочего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU