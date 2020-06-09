2020-06-09T14:42:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего больных?

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе действует масочный режимВ регионе действует масочный режимФото: Из архива КП.
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Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.

На 9 июня в Курске зарегистрировано 1976 случаев коронавируса, в Железногорском районе - 217, в Курском - 188.

Меньше всего случаев отмечено в Рыльском районе - 12.

По данным оперативного штаба на 7:30 9 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 619 (+58) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1740 пациентов: 147 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 92 – в Курской городской больнице №6; 77 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 45 - на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 16 - на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1363 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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