Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в каких районах больше всего больных?
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу.
На 9 июня в Курске зарегистрировано 1976 случаев коронавируса, в Железногорском районе - 217, в Курском - 188.
Меньше всего случаев отмечено в Рыльском районе - 12.
По данным оперативного штаба на 7:30 9 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 619 (+58) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.
Из них под медицинским наблюдением 1740 пациентов: 147 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 92 – в Курской городской больнице №6; 77 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 45 - на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 16 - на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1363 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение.
ИСТОЧНИК KP.RU