2020-06-09T14:37:40+03:00
Происшествия

Под Курском двум подросткам грозит статья за кражу велосипедов

ЧП произошло в Ворошнево
Ольга ДАНИЛОВА
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Парням грозит уголовное делоПарням грозит уголовное делоФото: Из архива КП.
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В полицию с заявлением о пропаже двух велосипедов обратилась жительница поселка Ворошнево. Надеясь, что имущество не привлечет внимания посторонних, транспорт семья хранила на лестничной площадке без оборудованного тамбура и каких-либо запирающих защитных устройств.

Сотрудники уголовного розыска установили личности причастных к краже. Чужой двухколесный транспорт привлек внимание двоих подростков 15 и 16 лет. В вечер кражи на общественном транспорте они приехали в соседний район к знакомым. Засидевшись до поздней ночи стали решать, как возвращаться. Тогда и заметили оставленные на лестничной площадке велосипеды. На них добрались домой, а после покатались.

Транспорт не вызвал вопросов со стороны родителей подростков. Они не стали интересоваться, откуда у детей вдруг появились велосипеды.

Похищенные велосипеды изъяли и уже вернули владельцам с рекомендацией об обязательной защите имущества.

Оба парня достигли возраста привлечения к уголовной ответственности. По факту хищения проводится проверка для решения о возбуждении уголовного дела, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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