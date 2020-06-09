Курян приглашают на работу в УМВД

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:19:40+03:00

По вопросу поступления на службу в полицию обращаться в отдел по работе с личным составом

Изменить размер текста: A A

Управление министерства внутренних дел России по Курску ведет отбор граждан РФ на службу в органы внутренних дел в возрасте от 18 до 40 лет, отслуживших в рядах Вооруженных Сил, с высшим образованием на должности среднего начальствующего состава (участковые уполномоченные полиции), со средним (полным) общим образованием на должности рядового и младшего начальствующего состава (полицейские (водители), полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы), способным по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Ежемесячная стабильная заработная плата должностей среднего начальствующего состава от 33 тысяч рублей; должностей рядового и младшего начальствующего состава от 23 тысяч рублей.

Сотрудникам и членам семьи предоставляется бесплатное медицинское обслуживание, льготная выслуга выхода на пенсию, санаторно-курортное лечение, основной отпуск 40 суток.

По вопросу поступления на службу в полицию обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России по Курску

Адрес: г. Курск, ул. Ленина, 5

Тел.: 36-74-52, 36-88-34.

ИСТОЧНИК KP.RU