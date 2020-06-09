2020-06-09T13:20:46+03:00
Происшествия

С начала года в Курске изъяли 43 фальшивых купюры

Большинство из них - пятитысячные
Ольга ДАНИЛОВА
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Фальшивки, как правило, обнаруживают уже в банкеФальшивки, как правило, обнаруживают уже в банкеФото: Светлана ВОЛКОВА
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За пять месяцев 2020 года в Курске из обращения изъято 43 поддельных денежных знака. Большинство из них пятитысячные купюры, остальные имеют достоинство 1000 и 2000 рублей.

Чаще всего фальшивки обнаруживаются не в момент сбыта на кассе магазина, а в банках, после пересчета доставленной инкассаторами денежной массы. Из-за потери времени по горячим следам удается раскрыть лишь около трети этих преступлений.

Сотрудники полиции рекомендуют курянам, а также работникам торговли и сферы услуг быть бдительными и внимательно осматривать попавшие в руки банкноты. Водяные знаки сегодня подделываются фальшивомонетчиками достаточно легко.

Обращать внимание следует на защитные элементы денежных знаков: наличие скрытых радужных полос (на однотонном поле в центре орнаментной полосы при наклоне банкноты появляются красные и зеленые полосы), скрытое изображение символов «РР», защитную металлизированную нить, микротекст.

Если Вы обнаружили поддельную денежную купюру у себя в кошельке, то не стоит избавляться от нее, пытаясь расплатиться за товар. Сотрудники правового отделения УМВД России по Курску напоминают, что за сбыт фальшивого банковского билета Банка России предусмотрена уголовная ответственность по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция по статье предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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