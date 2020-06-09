2020-06-09T13:10:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Среди "новых" больных коронавирусом больше всего курян в возрасте от 50 до 64 лет

Ситуация остается напряженной
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Курянам советуют соблюдать режим самоизоляцииКурянам советуют соблюдать режим самоизоляцииФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба на 7:30 9 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 619 (+58) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 32 женщины и 22 мужчины. Возраст больных: 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет - 1 человек, 15-17 лет - 1 человек, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 14 человек, 50-64 года – 25 человек, старше 65 лет – 11 человек.

Информация на карте по умершим приводится по данным федерального оперштаба. COVID-19 в качестве официальной причины смерти подтвержден у 17 пациентов (по данным Управления Роспотребнадзора по Курской области у 18).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском двум подросткам грозит статья за кражу велосипедов
Курян приглашают на работу в УМВД
В Курске начали приводить в порядок остановки
С начала года в Курске изъяли 43 фальшивых купюры
Среди "новых" больных коронавирусом больше всего курян в возрасте от 50 до 64 лет
Режим самоизоляции по коронавирусу: в Курске возобновляют оказание плановой медпомощи
В Курске на краже сумки поймали рецидивиста
В Курске увеличивают количество общественного транспорта
Курян приглашают посоревноваться в отжиманиях
Руководитель курского СК проведет прием по WhatsApp и Viber
В Курске отключат воду
В Курске мотороллер сбил ребенка
В Курске установился второй класс пожарной опасности
По Курску снова проедет экотакси
Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 9 июня 2020 года составило 1861 человек
13 июня по курским улицам проедет экотакси
Число умерших из-за коронавируса в Курске на 9 июня 2020 года составило 18 человек
Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июня 2020 года составило 3619 человек
Более сорока курских водителей лишат прав за пьяную езду
В Курской области продолжается дезинфекция
Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: в службу занятости обратилось более 12,5 тысячи курян
Пьяный курянин убил сожительницу металлической скобой
Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 56-летнего курянина
Курянам предлагают более восьми тысяч вакансий
В Курске сбили ребенка на самокате
В Курске продолжается мониторинг санитарного состояния улиц