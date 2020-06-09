Среди "новых" больных коронавирусом больше всего курян в возрасте от 50 до 64 лет

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:10:31+03:00

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По данным оперативного штаба на 7:30 9 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 619 (+58) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из числа выявленных за последние сутки инфицированных 32 женщины и 22 мужчины. Возраст больных: 1-6 лет – 2 человека, 7-14 лет - 1 человек, 15-17 лет - 1 человек, 18-29 лет – 4 человека, 30-49 лет – 14 человек, 50-64 года – 25 человек, старше 65 лет – 11 человек.

Информация на карте по умершим приводится по данным федерального оперштаба. COVID-19 в качестве официальной причины смерти подтвержден у 17 пациентов (по данным Управления Роспотребнадзора по Курской области у 18).

ИСТОЧНИК KP.RU