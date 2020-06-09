2020-06-09T12:47:45+03:00
Происшествия

В Курске на краже сумки поймали рецидивиста

Парню всего 18 лет
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин уже был ранее судимКурянин уже был ранее судимФото: Из архива КП.
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Сотрудники Сеймского отдела полиции установили молодого человека, который причастен к краже сумки у владелицы павильона на одном из рынков города. В разгар рабочего дня она лишилась сумки с двадцатью тысячами рублей. Как выяснилось, очередной покупатель незаметно вместо приобретения товара, забрал портмоне продавца и скрылся.

Оперативники, располагая внешним описанием предполагаемого злоумышленника, подкрепленным записями с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого. 18-летний парень ранее уже был судим за различные имущественные преступления. Только в этом году на его счету еще одна кража, по факту которой уже проводится следствие.

Фигурант заранее видел, откуда женщина взяла деньги для сдачи предыдущему клиенту. Всю сумму потратил в тот же день, рассказали в полиции.

Факт кражи стал основанием для возбуждения еще одного уголовного дела в отношении курянина. После окончания следствия судом будет вынесено решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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