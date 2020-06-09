Курян приглашают посоревноваться в отжиманиях
Возраст участников - от 10 до 16 лет
В соревнованиях могут принять участие школьникиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Городская спортивная школа "Виктория" приглашает принять участие в конкурсе ко Дню России.
Накануне Дня России спортшкола проведет конкурс на большее количество отжиманий (сгибание-разгибание рук в упоре) за одну минуту.
Возрастные категории:
10-13 лет
14-16 лет
Свои видео можно прислать на электронную почту: dussh_victoria@mail.ru
Итоги подведут 12 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU