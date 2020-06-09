Курян приглашают посоревноваться в отжиманиях

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:14:09+03:00

В соревнованиях могут принять участие школьники Фото: Светлана ВОЛКОВА

Возраст участников - от 10 до 16 лет

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Городская спортивная школа "Виктория" приглашает принять участие в конкурсе ко Дню России.

Накануне Дня России спортшкола проведет конкурс на большее количество отжиманий (сгибание-разгибание рук в упоре) за одну минуту.

Возрастные категории:

10-13 лет

14-16 лет

Свои видео можно прислать на электронную почту: dussh_victoria@mail.ru

Итоги подведут 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU