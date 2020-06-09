2020-06-09T11:12:54+03:00
Общество

Руководитель курского СК проведет прием по WhatsApp и Viber

Записываться нужно накануне
Ольга ДАНИЛОВА
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Видеоприем будет вестись по записиВидеоприем будет вестись по записиФото: Из архива КП.
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11 июня с 16.00 до 18.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Алексей Назин проведет прием граждан посредством видеосвязи. Связаться с руководителем СК можно будет по «WhatsApp», «Viber», «Zoom», «Skype», «Discord».

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

Телефон для справок и предварительной записи 51-30-14, 70-33-87

Предварительная запись заканчивается в 18.00 накануне дня приема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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