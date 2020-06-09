В Курске мотороллер сбил ребенка

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:42:30+03:00

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Авария произошла 8 июня примерно в 19 часов 45 минут. 46-летний водитель, управляя мотороллером «Омакс», ехал по улицы Союзная со стороны улицы Станционная в направлении улицы 2-я Рабочая.

- Напротив дома 31 по улице Союзная по предварительным данным он сбил 8-летнего мальчика-пешехода. Ребенок переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения авто, - рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП школьник госпитализирован с травмами. Водитель трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU