2020-06-09T10:33:12+03:00
Происшествия

В Курске установился второй класс пожарной опасности

Курян просят не жечь костры
Светлана ВОЛКОВА
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Курян просят не разводить костры в лесуКурян просят не разводить костры в лесуФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Гидрометцентра Курской области на территории региона в ближайшие дни будет сохраняться аномально жаркая для июня погода - среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов.

В Курске уже установился второй класс пожарной опасности. Но из-за погоды он продолжает расти, что создает риск развития природных пожаров.

Уважаемые куряне! Соблюдайте правила пожарной безопасности: не поджигайте сухую траву и мусор! Неконтролируемые палы в такую жаркую погоду представляют опасность для жилых зданий!

Напоминаем, действующими Правилами запрещено сжигать:

- мусор внутри контейнера и на контейнерной площадке;

- мусор, листву, деревянные остатки, тары, производственные отходы.

С осторожностью используйте открытый огонь при разведении мангалов! Если вы стали свидетелем пожара, возгорания сухой травы или другого происшествия, незамедлительно сообщите об этом по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112

ИСТОЧНИК KP.RU

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