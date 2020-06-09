В Курске установился второй класс пожарной опасности
По прогнозу Гидрометцентра Курской области на территории региона в ближайшие дни будет сохраняться аномально жаркая для июня погода - среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7-9 градусов.
В Курске уже установился второй класс пожарной опасности. Но из-за погоды он продолжает расти, что создает риск развития природных пожаров.
Уважаемые куряне! Соблюдайте правила пожарной безопасности: не поджигайте сухую траву и мусор! Неконтролируемые палы в такую жаркую погоду представляют опасность для жилых зданий!
Напоминаем, действующими Правилами запрещено сжигать:
- мусор внутри контейнера и на контейнерной площадке;
- мусор, листву, деревянные остатки, тары, производственные отходы.
С осторожностью используйте открытый огонь при разведении мангалов! Если вы стали свидетелем пожара, возгорания сухой травы или другого происшествия, незамедлительно сообщите об этом по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112
ИСТОЧНИК KP.RU