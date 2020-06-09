По Курску снова проедет экотакси
Как уже рассказывала "КП", в Курске прошла акция по сбору вторсырья. В течение дня волонтерам удалось собрать 255,3 кило вторсырья, которое отправилось на переработку.
Организаторы получили много писем с просьбой повторить акцию, так как в будний день не все смогли принять участие.
Мусор нужно правильно рассортировать перед сдачейФото: Даниил НАЙХИН
13 июня экотакси вновь проедет по курским улицам.
График движения
11.00 -11.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)
11.30 - 12.00 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (ул.Студенческая, 20А)
12.20 - 12.50 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1)
"Правильный" мусор принимают волонтерыФото: Даниил НАЙХИН
Организаторы напоминают, что могут принять только подготовленное и правильно рассортированное вторсырье. Поэтому сухое и чистое вторсырье необходимо заранее рассортировать по отдельным мешкам.
Рекомендации по сортировке:
макулатуру без скрепок и пружин, без наклеек и пленок;
алюминиевые и жестяные банки;
пластик - ПЭТ;
стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы.
батарейки
ИСТОЧНИК KP.RU