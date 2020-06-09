По Курску снова проедет экотакси

9 Июнь 2020 2020-06-09T10:07:32+03:00

Первая точка экологической акции будет у кинотеатра "Ассоль" Фото: Даниил НАЙХИН

Где и когда можно будет сдать вторсырье?

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Как уже рассказывала "КП", в Курске прошла акция по сбору вторсырья. В течение дня волонтерам удалось собрать 255,3 кило вторсырья, которое отправилось на переработку.

Организаторы получили много писем с просьбой повторить акцию, так как в будний день не все смогли принять участие.

Мусор нужно правильно рассортировать перед сдачейФото: Даниил НАЙХИН

13 июня экотакси вновь проедет по курским улицам.

График движения

11.00 -11.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)

11.30 - 12.00 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (ул.Студенческая, 20А)

12.20 - 12.50 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1)

"Правильный" мусор принимают волонтерыФото: Даниил НАЙХИН

Организаторы напоминают, что могут принять только подготовленное и правильно рассортированное вторсырье. Поэтому сухое и чистое вторсырье необходимо заранее рассортировать по отдельным мешкам.

Рекомендации по сортировке:

макулатуру без скрепок и пружин, без наклеек и пленок;

алюминиевые и жестяные банки;

пластик - ПЭТ;

стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы.

батарейки

ИСТОЧНИК KP.RU