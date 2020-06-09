13 июня по курским улицам проедет экотакси

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:43:43+03:00

Организаторы напоминают, что не смогут принять неподготовленно вторсырье

Изменить размер текста: A A

В Курске прошла акция по сбору вторсырья. В течение дня удалось собрать 255,3 кг вторсырья, которое отправилось на переработку. Организаторы получили много писем с просьбой повторить акцию, так как в будний день не все смогли принять участие.

13 июня, экотакси вновь проедет по курским улицам.

График движения:

11.00 -11.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)

11.30 - 12.00 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (ул.Студенческая, 20А)

12.20 - 12.50 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1)

Организаторы напоминают, что не смогут принять неподготовленно вторсырье. Поэтому сухое и чистое вторсырьё необходимо заранее рассортировать по отдельным мешкам.

Рекомендации по сортировке:

макулатуру (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) без скрепок и пружин, непромасленное, без наклеек и пленок;

алюминиевые и жестяные банки;

пластик - ПЭТ;

стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит;

батарейки.

ИСТОЧНИК KP.RU