13 июня по курским улицам проедет экотакси
В Курске прошла акция по сбору вторсырья. В течение дня удалось собрать 255,3 кг вторсырья, которое отправилось на переработку. Организаторы получили много писем с просьбой повторить акцию, так как в будний день не все смогли принять участие.
13 июня, экотакси вновь проедет по курским улицам.
График движения:
11.00 -11.20 - точка у входа в кинотеатр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А, микрорайон КЗТЗ)
11.30 - 12.00 - парковка ТЦ "Бумеранг" - место рядом с "Автосеть 46" (ул.Студенческая, 20А)
12.20 - 12.50 - пл. Перекальского (парковка напротив магазина "Пятерочка", переулок Блинова, 1)
Организаторы напоминают, что не смогут принять неподготовленно вторсырье. Поэтому сухое и чистое вторсырьё необходимо заранее рассортировать по отдельным мешкам.
Рекомендации по сортировке:
макулатуру (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) без скрепок и пружин, непромасленное, без наклеек и пленок;
алюминиевые и жестяные банки;
пластик - ПЭТ;
стекло: банки и бутылки, стеклянные стаканы. Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит;
батарейки.
ИСТОЧНИК KP.RU