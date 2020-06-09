Число заболевших коронавирусом в Курске на 9 июня 2020 года составило 3619 человек

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:37:04+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 9 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 9 июня, в Курской области всего зарегистрировано 3 619 (+58) подтвержденный случай заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1740 пациентов: 147 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 92 – в Курской городской больнице №6; 77 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 45 - на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 16 - на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1363 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 1861 (+55) пациентов.

На сегодняшний день скончались 18 человек (+1, женщина, 50 лет), причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 454 человек. Снят карантин с 6 322 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 158 человек.

о состоянию на 9 июня всего с нарастающим итогом проведено 68 791 исследований материала на COVID-19, в том числе за 8 июня обследовано 1 326 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU