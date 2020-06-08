Пьяный курянин убил сожительницу металлической скобой
Железногорский следственной отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве в отношении 42-летнего жителя Дмитриевского района. 4 июня 2020 года ночью пьяный обвиняемый находился в своем доме в деревне Фокино Дмитриевского района.
На почве ревности он повздорил со своей 41-летней сожительницей. Мужчина не менее пяти раз ударил женщину металлической скобой по голове и туловищу. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте.
Обвиняемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU