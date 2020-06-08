Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 56-летнего курянина

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:56:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения 56-летнего жителя деревни Васильково Щигровского района.

В ходе доследственной проверки было установлено, что мужчина пропал 13 мая 2020 года. Его местонахождение не известно, при этом личные вещи и документы обнаружены в доме.

Обстоятельства исчезновения дают основания предположить, что мужчина мог стать жертвой преступления. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств исчезновения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU