Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 56-летнего курянина
Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело об убийстве по факту безвестного исчезновения 56-летнего жителя деревни Васильково Щигровского района.
В ходе доследственной проверки было установлено, что мужчина пропал 13 мая 2020 года. Его местонахождение не известно, при этом личные вещи и документы обнаружены в доме.
Обстоятельства исчезновения дают основания предположить, что мужчина мог стать жертвой преступления. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств исчезновения. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU