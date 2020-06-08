Курянам предлагают более восьми тысяч вакансий
На сегодняшний день служба занятости населения Курской области предлагает курянам более восьми тысяч вакансий. Около трех тысяч из них заявлены в мае.
Лидирует по числу рабочих мест сфера производства - 1780 вакансий, далее идут предложения для работников сферы здравоохранения - 962, транспорта - 703, строительства - 455.
Предприятиям требуются аппаратчики, операторы, слесари, электромонтеры. В транспортные компании набирают водителей, механиков, машинистов. В медицинские учреждения требуются санитарки, медсестры, врачи.
Нужны и неквалифицированные работники в разных сферах деятельности, таких вакансий более 790.
ИСТОЧНИК KP.RU