Курянам предлагают более восьми тысяч вакансий

8 Июнь 2020 2020-06-08T17:39:21+03:00

Больше всего работников требуется на различные производства

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На сегодняшний день служба занятости населения Курской области предлагает курянам более восьми тысяч вакансий. Около трех тысяч из них заявлены в мае.

Лидирует по числу рабочих мест сфера производства - 1780 вакансий, далее идут предложения для работников сферы здравоохранения - 962, транспорта - 703, строительства - 455.

Предприятиям требуются аппаратчики, операторы, слесари, электромонтеры. В транспортные компании набирают водителей, механиков, машинистов. В медицинские учреждения требуются санитарки, медсестры, врачи.

Нужны и неквалифицированные работники в разных сферах деятельности, таких вакансий более 790.

ИСТОЧНИК KP.RU