В Курске сбили ребенка на самокате
Мальчик получил травмы
Пострадавшего доставили в больницуФото: Из архива "КП"
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8 июня примерно в 14:20 39-летний водитель автомобиля «Хонда» ехал по улице Пигорева со стороны Сумской в направлении Улицы Комарова. Около дома № 2 он сбил девятилетнего мальчика, который переезжал дорогу не нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.
В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU