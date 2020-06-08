В Курске сбили ребенка на самокате

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:26:21+03:00

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8 июня примерно в 14:20 39-летний водитель автомобиля «Хонда» ехал по улице Пигорева со стороны Сумской в направлении Улицы Комарова. Около дома № 2 он сбил девятилетнего мальчика, который переезжал дорогу не нерегулируемому пешеходному переходу на самокате.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU