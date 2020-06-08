8 Июнь 2020 2020-06-08T15:59:36+03:00

В Центральном округе 12 уведомлений по благоустройству территорий получили управляющие компании

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В Курске продолжается мониторинг санитарного состояния улиц и иных вопросов благоустройства. На прошлой неделе представители администрации Сеймского округа провели 12 рейдов, выдали 82 уведомления о необходимости наведения санитарного порядка и покоса сорной растительности.

В Центральном округе 12 уведомлений по благоустройству территорий получили управляющие компании. Еще 90 - выдали жителям частного сектора. Получившим уведомления нужно покосить траву, убрать строительный и прочий мусор.

В Железнодорожном округе провели 15 рейдов. Управляющим компаниям, ТСЖ и индивидуальным предпринимателям выдали 14 уведомлений о необходимости навести порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU