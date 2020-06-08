В Курской области проходит акция «Окна России»

8 Июнь 2020 2020-06-08T15:32:16+03:00

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С 8 по 12 июня в Курской области, как и во всех регионах страны в преддверии Дня России пройдет акция «Окна России». Принять участие в ней могут жители любого города. Для этого необходимо украсить окна квартир, домов и офисов тематическими рисунками, картинками и надписями. К оформлению организаторы рекомендуют подходить творчески, используя символы и специфические отличительные признаки своих регионов.

Чтобы объединить окна со всей страны, участникам предлагают сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из украшенного окна через сердце, а затем выложить фотографии в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссиию, #МояРоссия с рассказом о своей малой родине, о том, почему именно эти символы использовались.

Особенное внимание будет уделяться работам, в создании которых участвовали родители совместно с детьми, так как любовь к Родине начинается с семьи. Организаторами акции являются Федеральное агентство по делам молодежи, Российское движение школьников, дирекция Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU